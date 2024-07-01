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Индия успешно испытала прототип многоразового космического самолета

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном третьем испытании прототипа многоразового космического самолета RLV LEX — Reusable Launch Vehicle Hypersonic Flight Experiment — под названием «Пушпак», в котором отрабатывали посадку.

Испытание по посадке прототипа многоразового космического самолета RLV LEX / © ISRO

Во время третьего по счету испытания «Пушпак» сбросили с вертолета на высоте 4,5 километра и на расстоянии 4,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Несмотря на сильный ветер, самолет совершил планирование со снижением и благополучно приземлился на полосу.

Испытание по посадке прототипа многоразового космического самолета RLV LEX / © ISRO

Как сообщило издание Space.com, скорость прототипа многоразового космического самолета при посадке составила 322 километра в час, а после раскрытия тормозного парашюта снизилась до 104 километров в час. Для окончательной остановки аппарата задействовали тормозную систему шасси.

По словам представителей ISRO, после успешных испытаний Индия приступает к созданию орбитального многоразового космоплана.

Испытание по посадке прототипа многоразового космического самолета RLV LEX / © ISRO

© VideoFromSpace