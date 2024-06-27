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В ЮАР ученые вживили капсулы с радиоактивными изотопами в рога носорогов

Южноафриканские специалисты ввели капсулы с радиоактивными изотопами в рога 20 живых носорогов в рамках новаторского проекта, направленного на борьбу с браконьерством.

Ученые вживляют капсулы с радиоактивными изотопами в организм носорога / © AFP

Ежегодно в ЮАР сотни носорогов становятся жертвами браконьеров, которые добывают их рога, с целью продажи в страны Азии, где на рога существует значительный спрос, так как они активно применяются там в традиционной медицине.

Недавно вживленные носорогам капсулы с радиоактивными изотопами помогут обнаружить рога с помощью имеющейся аппаратуры контроля, в том числе в аэропортах, а также сделают рог по существу ядовитым для употребления в пищу человеком.

При этом отмечается, что доза радиоактивного материала в капсулах очень маленькая, поэтому она не может негативно сказаться на здоровье животных или окружающей среде. Срок действия капсул с радиоактивными изотопами составляет пять лет — после этого их необходимо заменить.