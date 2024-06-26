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Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy совершила юбилейный полет

Космическая компания Илона Маска 26 июня в 00:26 по московскому времени осуществила запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде (США). Полезной нагрузкой стал метеорологический аппарат нового поколения GOES-U. Этот пуск стал юбилейным — десятым по счету для Falcon Heavy.

Ракета Falcon Heavy запускает метеорологический спутник GOES-U / © NASA TV

Боковые ускорители B1072 и B1086 ракеты совершили почти синхронную посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал спустя несколько минут после запуска Falcon Heavy. Оба разгонных блока использовались в первый раз.

Боковые ускорители B1072 и B1086 ракеты совершают посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал / © NASA TV

Верхняя ступень Falcon Heavy успешно вывела спутник для мониторинга земной и космической погоды GOES-U на геостационарную орбиту на высоту 35 785 километров над Землей, примерно через 4,5 часа после запуска. Новый аппарат сможет делать снимки Земли в различных диапазонах, проводить наблюдения атмосферных явлений, а также фиксировать вспышки на Солнце, предупреждая, таким образом, о надвигающихся магнитных бурях.

© VideoFromSpace