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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 минут назад
Рейтинг: +890
Посты: 1628

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy совершила юбилейный полет

Космическая компания Илона Маска 26 июня в 00:26 по московскому времени осуществила запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде (США). Полезной нагрузкой стал метеорологический аппарат нового поколения GOES-U. Этот пуск стал юбилейным — десятым по счету для Falcon Heavy.

Сообщество
# Falcon Heavy
# SpaceX
# космос
Ракета Falcon Heavy запускает метеорологический спутник GOES-U / © NASA TV
Ракета Falcon Heavy запускает метеорологический спутник GOES-U / © NASA TV

Боковые ускорители B1072 и B1086 ракеты совершили почти синхронную посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал спустя несколько минут после запуска Falcon Heavy. Оба разгонных блока использовались в первый раз.

Боковые ускорители B1072 и B1086 ракеты совершают посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал  / © NASA TV
Боковые ускорители B1072 и B1086 ракеты совершают посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал  / © NASA TV

Верхняя ступень Falcon Heavy успешно вывела спутник для мониторинга земной и космической погоды GOES-U на геостационарную орбиту на высоту 35 785 километров над Землей, примерно через 4,5 часа после запуска. Новый аппарат сможет делать снимки Земли в различных диапазонах, проводить наблюдения атмосферных явлений, а также фиксировать вспышки на Солнце, предупреждая, таким образом, о надвигающихся магнитных бурях.

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Timur Ceascevoi
28 минут назад
А ничего, что для проверки гипотезы, что "ряд когнитивных процессов должен быть невозможен без языка" нужно брать испытуемых не с афазией, у которых

Главной функцией языка оказалось общение, а не мышлениеГлавной функцией языка оказалось общение, а не мышление

Евгений Тихомиров
1 час назад
Ясный перец, если на Меркурии есть натрий и сера, то должны быть и брюлики уже отшлифованные и вдетые в кольца из золота. Более дурных дураков, чем

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Андрей Просвирин
5 часов назад
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Гена Пастухов
6 часов назад
Кажется, этот учёный абсолютно не понимает причину преступлений.

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Russia Патриот
7 часов назад
Russia, что на самом деле хотел сказать или написать , пропало желание

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Russia Патриот
7 часов назад
Имаечас хочу осиав отзыв про отвратительный дешёвый сервис активация просто убила системе не пишет нечего опять новое окно . В общем НЕ советую,

В США открылся завод по производству сверхзвуковых пассажирских самолетовВ США открылся завод по производству сверхзвуковых пассажирских самолетов

Russia Патриот
7 часов назад
Сюда писать по иссец просто !

В США открылся завод по производству сверхзвуковых пассажирских самолетовВ США открылся завод по производству сверхзвуковых пассажирских самолетов

Alexander Nazarov
7 часов назад
Ну, возможно, что для хулиганов и прочего контингента склонного к нетяжким преступлениям это было бы вполне применимо и приемлемо. Конченные

Биолог представил концепт тюрьмы будущего. Она позволит перевоспитать преступников за считаные минутыБиолог представил концепт тюрьмы будущего. Она позволит перевоспитать преступников за считаные минуты

O N
8 часов назад
Дмитрий, очень даже пользовались. Это основы языкознания, которое входит в программу филологического факультета любого университета.

Главной функцией языка оказалось общение, а не мышлениеГлавной функцией языка оказалось общение, а не мышление

HoD No
9 часов назад
Ну все, отменяем миссии на луну и марс и летим ковырять меркурий :)

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазовЭксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Денис Куликов
9 часов назад
Где-то логика потерялась. То что мышление возможно без языка, в принципе понятно, но с другой стороны, наше мышление продукт общения с окружающими,

Главной функцией языка оказалось общение, а не мышлениеГлавной функцией языка оказалось общение, а не мышление

Иван Колупаев
11 часов назад
Igor, так вроде Элбакян больше не пополняет сайт с начала 20-х. А старые статьи доступны, да.

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Иван Колупаев
13 часов назад
Zehnfinger, да там в принципе и обычной дроби достаточно на таких-то (15-20 м) дистанциях. А тут вручную изготовляемые патроны. Там конечно заявлена

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Zehnfinger system
13 часов назад
Иван, ну вот эта разработка многообещающая https://www.youtube.com/watch?v=7lM05lX89i4 но у неё есть большие недостатки в области автоматизации, по моему мнению.

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Иван Колупаев
13 часов назад
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Александр Березин
13 часов назад
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