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В Тибете нашли древнейшие каменные иглы

Китайские археологи, проводившие раскопки на берегу озера Сяда Ко на западе Тибета, нашли шесть необычных артефактов, которые представляют собой толстые швейные каменные иглы. Их возраст оценили в 9000 лет, что делает эти каменные иглы древнейшими из обнаруженных на сегодня.

Древнейшие в мире каменные иглы / © Yun Chen / Sichuan university

Ученые опубликовали результаты своего исследования в издании Journal of Archaeological Science: Reports. В статье они рассказали, что появление иглы с ушком стало важной вехой в истории человеческой цивилизации. Это позволило древним людям создавать гораздо более прочную одежду и крепкие жилища, помогая тем самым исследовать новые, более холодные, регионы.

Самым старым иглам, но сделанным из кости, примерно 50 тысяч лет. Их нашли в Денисовой пещере в Алтайском крае (Россия). До сих пор самыми старыми каменными иглами считались артефакты возрастом 2700 лет, обнаруженные в китайской провинции Хэнань.

Новая находка отодвигает появление каменных игл более чем на 6000 лет в прошлое. Эти иглы изготовлены из таких минералов, как тремолит, серпентин, актинолит и тальк. Из шести предметов только два сохранились полностью, а от четырех остались лишь фрагменты.