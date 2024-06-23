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EOS-X Space планирует отправлять в стратосферу капсулы с туристами в 2025 году

Компания EOS-X Space из Испании сообщила, что завершает разработку шара и капсулы из углеродного волокна EOS-X, которые будут отправлять туристов на высоту до 40 километров над Землей начиная с третьего квартала 2025 года.

Туристическая капсула из углеродного волокна EOS-X / © EOS-X Space

Капсула EOS-X оснащена эргономичными сиденьями, панорамными окнами, декоративной подсветкой, баром и туалетом. С помощью нее туристы смогут отправиться в стратосферу и взглянуть на нашу планету с высоты.

На путешествие уйдет примерно пять часов. За этот опыт пассажирам придется выложить от 150 000 до 200 000 евро (примерно от 14 до 18,7 миллиона рублей по курсу).

Туристическая капсула из углеродного волокна EOS-X внутри / © EOS-X Space

© EOS-X Space