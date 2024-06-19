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Ваза, купленная в комиссионке, оказалась артефактом цивилизации майя

Во время рабочей поездки в Мексику жительница США Анна Ли Дозьер заглянула в местный музей антропологии и заметила, что некоторые артефакты внешне напоминают вазу, которую она недавно приобрела за 3,99 доллара в комиссионном магазине.

Тысячелетняя ваза майя, которую Анна Ли Дозьер приобрела за 3,99 доллара в комиссионном магазине / © WUSA9

Дозьер обратилась к специалистам, которые идентифицировали вазу как артефакт цивилизации майя. Эксперты предполагают, что сосуд изготовили в период между III и IX веками нашей эры.

В итоге американка приняла решение передать артефакт послу Мексики Эстебану Моктесуме Баррагану. Как сообщило издание WUSA9, ваза пополнит коллекцию одного из местных музеев.

© WUSA9