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Японский гиперкар Owl SP600 побил мировой рекорд и стал самым быстрым электромобилем на Земле

Электрический гиперкар Owl SP600 японской компании Aspark установил новый мировой рекорд скорости среди электромобилей, разогнавшись до 438,7 километров в час на трассе в Германии.

Электрический гиперкар Owl SP600 / © Aspark

Гиперкар Owl SP600 отобрал пальму первенства у Rimac Nevera – в 2022 году он разогнался до 412 километров в час.

© Manifattura Automobili Torino

По данным производителя, серийная версия Aspark Owl SP600 способна разгоняться до 100 километров в час за 1,89 секунды, а одной зарядки хватит на 400 километров пути.