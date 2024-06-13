Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

У берегов Канады нашли последнее судно легендарного британского полярника Шеклтона

Обломки последнего судна, принадлежавшего сэру Эрнесту Шеклтону, известному британскому исследователю Антарктиды, были найдены у побережья Лабрадора в Канаде. Они пролежали в воде 62 года после того, как судно «Квест» затонуло, столкнувшись с айсбергом.

Судно «Квест» / © wikipedia

Обломки судна были обнаружены исследователямиКоролевского канадского географического общества с помощью гидролокатора на глубине 390 метров. Рядом с кормой исследователи нашли и сломанную мачту судна.

Смерть Шеклтона на борту «Квеста» в 1922 году ознаменовала конец эпохи, так называемого, «героического века» исследований Антарктики.

Важно отметить, что «Квест» был не просто кораблем Шеклтона. После его смерти, судно служило для арктических исследований и промысла тюленей. И, как выяснилось, несмотря на повреждения при ударе о дно, «Квест» сохранился в довольно хорошем состояние.

Теперь, когда судно найдено, следующим шагом подводных археологов будет запуск дистанционно управляемых аппаратов для получения изображений его остатков.

Напомню, что в 2022 году исследователи обнаружили еще одно затонувшее судно Шеклтона «Эндьюранс».