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NASA выбрало компании для миссии по возвращению образцов грунта с Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало семь компаний, которые должны предложить новый способ возвращения на Землю образцов грунта, собранных марсоходом Perseverance.

Иллюстрация различных элементов общей программы возвращения образцов с Марса (Mars Sample Return, MSR) / © NASA / JPL-Caltech

Ранее амбициозную экспедицию Mars Sample Return (MSR), старт которой планировали на 2026 год, перенесли из-за того, что ее бюджет разросся до 11 миллиардов долларов США — по сравнению с заявленными тремя-четырьмя миллиардами.

Теперь специалисты семи компаний — Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Quantum Space, SpaceX и Whittinghill Aerospace — должны будут за 90 дней разработать концепты предварительного проекта для возвращения образцов с Красной планеты, которые затем оценят специалисты.

Aerojet, Northrop Grumman и Whittinghill предлагают создать ракету, которая заберет образцы с поверхности Марса на орбиту.

Остальные компании планируют пойти другим путем. SpaceX, очевидно, будет предлагать решить все проблемы с помощью своей транспортной системы Starship. Blue Origin планирует использовать для этой цели элементы собственной лунной программы.