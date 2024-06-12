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NASA выбрало компании для миссии по возвращению образцов грунта с Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало семь компаний, которые должны предложить новый способ возвращения на Землю образцов грунта, собранных марсоходом Perseverance.
Ранее амбициозную экспедицию Mars Sample Return (MSR), старт которой планировали на 2026 год, перенесли из-за того, что ее бюджет разросся до 11 миллиардов долларов США — по сравнению с заявленными тремя-четырьмя миллиардами.
Теперь специалисты семи компаний — Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Quantum Space, SpaceX и Whittinghill Aerospace — должны будут за 90 дней разработать концепты предварительного проекта для возвращения образцов с Красной планеты, которые затем оценят специалисты.
Aerojet, Northrop Grumman и Whittinghill предлагают создать ракету, которая заберет образцы с поверхности Марса на орбиту.
Остальные компании планируют пойти другим путем. SpaceX, очевидно, будет предлагать решить все проблемы с помощью своей транспортной системы Starship. Blue Origin планирует использовать для этой цели элементы собственной лунной программы.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Климатологи продолжают искать способы борьбы с глобальным потеплением. Совершенно неожиданно оказалось, что помочь в охлаждении планеты могут одни из самых распространенных водорослей.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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