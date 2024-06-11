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В Таиланде на свет появились редкие слонята-близнецы
Во Дворце слонов Аюттхая, который расположен к северу от Бангкока, азиатская слониха по кличке Джамджури вечером 7 июня родила близнецов. Первым на свет появился 80-килограммовый детеныш, а спустя 18 минут родился второй, 60-килограммовый.
Отметим, что вероятность рождения слонов-близнецов составляет менее одного процента. Чаще всего один из детенышей бывает мертворожденным или настолько слабым, что погибает вскоре после рождения.
По данным общественной организации WWF, в дикой природе осталось не более 11 тысяч азиатских слонов.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Жаркий сезон 2019/20 годов в Австралии прозвали Черным летом — из-за катастрофических лесных пожаров, главным образом на юго-востоке континента. Кроме множества трагических картин пожары породили слухи о том, что вомбаты — местные сумчатые травоядные — якобы уводили в свои норы других зверей и тем самым спасали их от огня. Согласно новой научной статье, у этой сказочной на первый взгляд истории есть реальная основа.
Группа физиков из Италии представила новую концепцию поиска признаков распада протона. Исследователи предложили пробурить на Луне скважину глубиной пять километров и безопасно извлечь оттуда образцы породы, сохраняющие следы этого события. Если идею ученых притворят в жизнь и миссия окажется успешной, открытие поможет объединить противоречащие физические теории.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
Человек человеку – друг?
Электричество от ветряков и солнца дешевле угольного — почему же в Азии начали массово строить угольные ТЭС?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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