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В Таиланде на свет появились редкие слонята-близнецы

Во Дворце слонов Аюттхая, который расположен к северу от Бангкока, азиатская слониха по кличке Джамджури вечером 7 июня родила близнецов. Первым на свет появился 80-килограммовый детеныш, а спустя 18 минут родился второй, 60-килограммовый.

Слониха по кличке Джамджури и ее слонята-близнецы / © AFP

Отметим, что вероятность рождения слонов-близнецов составляет менее одного процента. Чаще всего один из детенышей бывает мертворожденным или настолько слабым, что погибает вскоре после рождения.

Слониха по кличке Джамджури и ее слонята-близнецы / © AFP

По данным общественной организации WWF, в дикой природе осталось не более 11 тысяч азиатских слонов.