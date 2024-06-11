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Самку борнейского дымчатого леопарда с детенышами впервые запечатлели на видео в дикой природе

Специалисты природоохранной организации Orangutan Foundation опубликовали уникальную видеозапись, которую сделала камера, установленная в национальном парке Танжунгпутинг на юге острова Калимантан (Борнео) в Индонезии. На видеозапись попали чрезвычайно редкие животные — семья борнейского дымчатого леопарда: самка и двое ее детенышей.

Борнейский дымчатый леопард (Neofelis diardi borneensis) / © wikipedia

Борнейские дымчатые леопарды (Neofelis diardi borneensis) — животные, относящиеся к числу уязвимых видов. Их чрезвычайно редко можно встретить в естественной среде обитания, поэтому исследователям не так много известно об их жизни в дикой природе.

© Orangutan Foundation

Считается, что они размножаются круглый год и достигают половой зрелости в возрасте двух лет. Но, увы, им редко удается дожить до репродуктивного возраста — причиной тому браконьерство и массовая вырубка лесов, которая приводит к разрушению привычной среды обитания леопардов.