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Тигровая акула изрыгнула ехидну на глазах ученых

Исследователи из Университета Джеймса Кука изучали морскую флору и фауну на северо-восточном побережье Австралии, когда пойманная ими трехметровая тигровая акула изрыгнула мертвую ехидну.

Ехидна / © CC0 Public Domain

Один из исследователей Николас Любиц предположил, что акула сожрала ехидну, когда та плавала на мелководье у берега или пересекала водную преграду между островами, что, как известно, делают эти животные.

Любиц сообщил, что мертвая ехидна была непереваренной, что заставило ученых предположить, что акула съела ее совсем недавно. «Тигровые акулы едят что угодно. Они просто падальщики», — отметил Любиц.

Ехидны, которые встречаются только в Австралии и Новой Гвинее, похожи на ежей или небольших дикобразов, так как покрыты грубой шерстью и иголками; кроме того, они, подобно ежам, могут при опасности сворачиваться в шар.