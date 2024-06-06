Ученые впервые зафиксировали восстановление миграционного коридора дальневосточных леопардов

Жительница Торонто на протяжении двух лет семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. Сама пациентка настаивала, что не пьет спиртное, и это подтверждала ее семья. Последующий анализ состояния женщины показал, что она страдает редким заболеванием, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется опьяняющее количество этанола.