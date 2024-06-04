Обзорный телескоп VLT запечатлел объект необычной формы в туманности Ориона

Звездная система 177-341 W / © ESO / M. L. Aru et al.

Дело в том, что молодые звезды окружены газопылевыми дисками, которые служат строительным материалом для экзопланет. Когда поблизости от новорожденных звезд находятся другие очень яркие и массивные светила, их свет нагревает диски, лишая молодые звезды части материала. Это и произошло со звездой 177-341 W. Из-за воздействия другой звезды (она находится за пределами кадра в правом верхнем углу) произошло появление в протопланетном диске дугообразной структуры.