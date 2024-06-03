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Создан автономный робот для бесперебойной доставки лекарств в больницы

Medbot © / Richtech Robotics

Medbot оснащен восемью ультразвуковыми датчиками и двумя камерами, которые позволяют перемещаться, обнаруживать и обходить препятствия. Робот получил четыре отсека для хранения объемом до 12 литров каждый, где можно разместить различные грузы.

Благодаря поддержке интернета вещей Medbot может обмениваться данными с другими устройствами и системами, такими как «умные двери», для интеграции с инфраструктурой учреждения.

По словам представителей Richtech, эти функции гарантируют, что Medbot не только автоматизирует процесс доставки лекарств с высокой точностью и конфиденциальностью, но еще интегрируется в повседневную деятельность больниц и клиник, повышая эффективность и высвобождая персонал для выполнения более важных задач.

Medbot может работать до 24 часов и осуществлять непрерывную доставку лекарств в течение 10 часов, заверили разработчики.

© Kennedy Sewing and Cutting Supply LLC