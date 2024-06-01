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«Джеймс Уэбб» запечатлел возможное будущее Большого Магелланова Облака

Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» получила изображения карликовой галактики NGC 4449, которая находится на расстоянии 12,5 миллиона световых лет от Земли, в созвездии Гончие Псы.

NGC 4449 / © ESA / Webb / NASA & CSA / A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

NGC 4449 — карликовая галактика неправильной формы, которая имеет много общего с галактикой — спутником Млечного Пути, Большим Магеллановым Облаком (БМО).

Благодаря изображениям, полученным космическим телескопом, ученые могут узнать, что произойдет в будущем с БМО, когда эта галактика столкнется со структурой Млечного Пути и он ее поглотит. По мнению исследователей, такое неизбежно произойдет через 2,5 миллиарда лет.

В NGC 4449 астрономам удалось запечатлеть картину активного звездообразования. Предполагается, что причиной этого процесса стало поглощение NGC 4449 меньшей галактики-спутника.

На снимке инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) запечатлен пыльный «скелет» галактики NGC 4449, который повторяет линию перемычки, но пыль кажется более плотно сконцентрированной вокруг нее / © ESA / Webb / NASA & CSA / A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

На снимке, сделанном камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), хорошо заметна перемычка, где находятся недавно образованные скопления горячих звезд на фоне более старых звезд / © ESA / Webb / NASA & CSA / A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

В совокупности данные NIRCam и MIRI представляют прекрасное изображение галактики, переживающей бурную фазу звездообразования / © ESA / Webb / NASA & CSA / A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team

© HubbleWebbESA