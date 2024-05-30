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Китай предпримет попытку сесть на Луну в ночь на 2 июня

Китайский аппарат «Чанъэ-6» попытается совершить посадку на поверхность естественного спутник Земли в ночь с 1 на 2 июня 2024 года. Его главная цель — провести первую в историю миссию по возврату образцов с обратной стороны Луны.

Рендер посадки аппарата миссии «Чанъэ-6» на поверхность Луны / © CNSA

Согласно плану китайской миссии, в ночь с субботы на воскресенье от орбитального отсека должен отделиться модуль, который прилунится в ударном кратере Бассейн Южный полюс — Эйткен диаметром 2500 километров. Там посадочный аппарат должен собрать примерно два килограмма реголита, то есть обломков лунных пород и минералов.

Модуль пробудет на обратной стороны Луны 48 часов, а затем взлетная ступень аппарата с образцами реголита взлетит с поверхности и снова состыкуется с орбитальным зондом, в который будет перегружен реголит. После этого орбитальный аппарат отправится обратно к Земле.

Образцы грунта, как надеются ученые, помогут разгадать загадку асимметрии лунных полушарий.