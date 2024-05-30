Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай создает автономную подлодку, способную стрелять торпедами и ракетами

Китайская компания Poly Technology разработала новую автономную подводную лодку под обозначением UUV300CB, способную вести огонь торпедами и ракетами. Ее макет был показан во время выставки DSA в Куала-Лумпуре.

Макеты автономной подлодки UUV300CB / © Octavio Diez Camara

Автономная подлодка будет способна выполнять различные задачи, включая минирование территорий. Одной из важнейших ее особенностей стало наличие двух 380-миллиметровых торпедных аппаратов в носовой части, которые могут использоваться для стрельбы торпедами и ракетами по надводным и подводным целям.

Макеты автономной подлодки UUV300CB / © Octavio Diez Camara

Размеры автономной подводной лодки UUV300CB — 11,5 метра в длину и 1,6 в диаметре, водоизмещение 50 тонн, рабочая глубина — до 300 метров, максимальная скорость — 12 узлов (22 километра в час), способность преодолевать 725 километров на скорости пять узлов (девять километров в час).