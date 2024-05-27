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Китайский космоплан вывел на орбиту неизвестный объект

Космический самолет «Шэньлун» («Дракон») вывел на околоземную орбиту неизвестный объект. Об этом сообщил портал SpaceNews со ссылкой на специалиста из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла.

Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images

Астрофизик Джонатан Макдауэлл в посте, опубликованном в социальной сети Х, заявил, что неизвестный объект может быть специальным спутником или частью оборудования, которое будет следить за отработкой маневров космоплана перед окончанием его миссии и возвращением на Землю.

Во время предыдущего полета китайский аппарат тоже выбрасывал некий неизвестный объект. Тогда эксперты предположили, что речь шла либо о засекреченном спутнике, предназначенном для изучения полета «Шэньлуна», либо о полезной нагрузке, которая уже оказалась не нужна.

Напомним, китайский космоплан в третий раз запустили на орбиту 14 декабря 2023 года. Старт состоялся на космодроме Цзюцюань на краю пустыни Бадын-Джара в автономном районе Внутренняя Монголия.