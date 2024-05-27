  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
6 минут назад
Рейтинг: +171
Посты: 329

Китайский космоплан вывел на орбиту неизвестный объект

Космический самолет «Шэньлун» («Дракон») вывел на околоземную орбиту неизвестный объект. Об этом сообщил портал SpaceNews со ссылкой на специалиста из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла.

Сообщество
# Китай
# космопланы
# космос
# технологии
Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images 
Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images 

Астрофизик Джонатан Макдауэлл в посте, опубликованном в социальной сети Х, заявил, что неизвестный объект может быть специальным спутником или частью оборудования, которое будет следить за отработкой маневров космоплана перед окончанием его миссии и возвращением на Землю.

Во время предыдущего полета китайский аппарат тоже выбрасывал некий неизвестный объект. Тогда эксперты предположили, что речь шла либо о засекреченном спутнике, предназначенном для изучения полета «Шэньлуна», либо о полезной нагрузке, которая уже оказалась не нужна.

Напомним, китайский космоплан в третий раз запустили на орбиту 14 декабря 2023 года. Старт состоялся на космодроме Цзюцюань на краю пустыни Бадын-Джара в автономном районе Внутренняя Монголия. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Май
Бесплатно
Пить или не пить: Алкоголизм и нейробиология
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
27 Май
600
Про расстройство пищевого поведения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Май
700
Фонология на основе ограничений
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
29 Май
Бесплатно
XXVII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения
НПО «Орион»
Москва
Лекция
29 Май
600
Американоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
30 Май
Бесплатно
Экскурсия в музей НПО Лавочкина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Май
400
Дело о мнимой комете Ивана Грозного
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
Бесплатно
Пути регуляции иммунологического гомеостаза в норме и при патологии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Сто страниц про зверей и птиц: о научной библиотеке Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 часов назад
Полина Меньшова

Исследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулировать

Нейросети научились систематически внушать собеседнику ложные убеждения. При этом для обмана рассмотренные языковые модели никто специально не тренировал, а в некоторых случаях им даже запрещали вести себя нечестно.

Психология
# искусственный интеллект
# манипуляция
# нейросети
# обман
Вчера, 11:57
Александр Березин

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Когда SpaceX показала скафандр для летней миссии 2024 года Polaris Dawn, многие отреагировали едва ли не восторженно. Еще бы: новый внекорабельный скафандр для такой миссии выглядит стильно и, главное, негромоздко. Но вот у специалистов внешний вид снаряжения вызвал серьезную тревогу. Маск действительно собирается высаживать людей на Луну и Марс в скафандрах без кислородного баллона? Это революция в скафандростроении или самый опасный эксперимент над астронавтами в истории? В 1960-х из-за неоптимальных костюмов США уже потеряли трех человек в наземной репетиции полета. Станет ли SpaceX следующей в этой печальной эстафете?

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# скафандры
Выбор редакции
2 часа назад
Мария Азарова

Татуировки на теле связали с повышенным риском злокачественной лимфомы

Лимфатические узлы — чувствительные мишени для канцерогенных химических веществ. Появляется все больше доказательств того, что иммунологические нарушения из-за воздействия растворителей, антипиренов, пестицидов и красок для волос играют ключевую роль в начале развития злокачественных лимфом. Опасны ли в этом смысле татуировки, выяснила команда медиков из Швеции.

Медицина
# лимфатический узел
# лимфома
# онкологические заболевание
# раковые заболевания
# татуировки
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
Вчера, 11:57
Александр Березин

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Когда SpaceX показала скафандр для летней миссии 2024 года Polaris Dawn, многие отреагировали едва ли не восторженно. Еще бы: новый внекорабельный скафандр для такой миссии выглядит стильно и, главное, негромоздко. Но вот у специалистов внешний вид снаряжения вызвал серьезную тревогу. Маск действительно собирается высаживать людей на Луну и Марс в скафандрах без кислородного баллона? Это революция в скафандростроении или самый опасный эксперимент над астронавтами в истории? В 1960-х из-за неоптимальных костюмов США уже потеряли трех человек в наземной репетиции полета. Станет ли SpaceX следующей в этой печальной эстафете?

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# скафандры
Выбор редакции
24 мая
Андрей

Кофеин повысил обучаемость муравьев

Немецкие биологи изучили, как кофеин воздействует на нервную систему аргентинских муравьев — распространенных в Европе и Америке вредителей. Для этого ученые давали им разные дозы кофеина и засекали, с какой скоростью насекомые будут находить пищу. Результаты могут помочь сделать токсичные приманки эффективнее.

Биология
# инвазивные виды
# кофеин
# муравьи
# насекомые
# обучаемость
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В МГППУ изучили, как люди оценивают уровень доверия к незнакомцу по фотографии

    23 минуты назад

  2. В МТУСИ предложили новый подход к оценке качества передачи сигнала звукового вещания

    41 минута назад

  3. В Пермском Политехе рассказали, как сохранить здоровье зубов

    53 минуты назад

  4. Археологи нашли массовое захоронение жеребцов близ места победы галлов над Цезарем

    1 час назад
Выбор редакции

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Вчера, 11:57

Последние комментарии

Надя Наумова
19 минут назад
Николай, вы всё правильно сделали, что указали на неточности) Мы все хотим, чтобы научно-популярные новости опирались на достоверные факты)

Биологи выяснили причину массовой гибели морских ежей в Красном мореБиологи выяснили причину массовой гибели морских ежей в Красном море

Александр Березин
20 минут назад
Иван, " что до остальных ссылок, то хотелось бы услышать не только мнение "Юрия Лозы" космической отрасли но и еще кого-нибудь." Кого именно? Моисеев

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Александр Березин
35 минут назад
Искандер, ничего не думаю, кроме того, что замена министра была запланирована очень давно, в 22-м, просто надо было дождаться момента, когда это не

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Виктор Ларионов
43 минуты назад
Александр, уже́: https://m.youtube.com/watch?v=AyiDe5YsIYc

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Jimmi Katson
46 минут назад
"-поверь мне наслово, это место меняет человека. -неужели, каким же образом? -раньше я был белым"

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9SpaceX установила новый рекорд многоразового использования Falcon 9

Alexandra Zaprometova
1 час назад
> в чернилах всех цветов присутствуют металлы: к примеру, мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель А вот интересно, диффунгируют ли в ткани человека

Татуировки на теле связали с повышенным риском злокачественной лимфомыТатуировки на теле связали с повышенным риском злокачественной лимфомы

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, что до остальных ссылок, то хотелось бы услышать не только мнение "Юрия Лозы" космической отрасли но и еще кого-нибудь. Например

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Игорь Коняшов
2 часа назад
Николай, Так-то и DС-3 до сих пор летает) Но тут уж больно специфичный самолет был...

Маск уточнил дату четвертого испытательного полета StarshipМаск уточнил дату четвертого испытательного полета Starship

Илья Дзен
2 часа назад
не надо нам тут вот это самое! правду не скроешь!

Раскрыта тайна «НЛО» на дне Балтийского моряРаскрыта тайна «НЛО» на дне Балтийского моря

Александр Харитонов
2 часа назад
Дмитрий, а почему зажали? Томуже Китаю нечего на такое количество долларов покупать в США. Они бы может и рады были их тратить. А последствия это

Инфографика: как Китай отказывается от доллара США и чем это грозитИнфографика: как Китай отказывается от доллара США и чем это грозит

Иван Колупаев
2 часа назад
Ter, еще один "20 лет пытаемый «россиянин»" которому непременно хочется нафлудить в теме уже 8-летней? Я б конечно забанил такого страдальца но здесь

5 самых ужасных пыток в истории человечества5 самых ужасных пыток в истории человечества

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, действительно uBlock удаляет ссылку на дзен при выдаче. Чтоб такой фигни не было надо отключать "глазик" - косметическую фильтрацию на

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
3 часа назад
Артем, много лет назад когда в школе когда проходили закон Архимеда. Ну и совсем недавно в "вопросах" Все дело в том что именно этот ледник известен

«Ледник Судного дня» может растаять раньше, чем предполагалось«Ледник Судного дня» может растаять раньше, чем предполагалось

Shelove517
3 часа назад
Ilya, Джеймса Вебба для этого по идее достаточно, и даже +- состав напросвет. Как я понимаю, этим будут заниматься под конец его программы, так как

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть водаНедалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

Искандер Зарипов
3 часа назад
Спасибо за статью, у меня вопрос не по теме, что вы думаете про назначение Белоусова на пост министра обороны и последующие "чистки" в армии?

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Сергей Беженар
4 часа назад
"может появится". Вроде, новость околонаучная, но автору грамотишку подтянуть не помешало бы, прежде, чем вещать

На небе может вспыхнуть «новая» звезда, которая засияет ярче ПолярнойНа небе может вспыхнуть «новая» звезда, которая засияет ярче Полярной

Ter Sei
5 часов назад
Иван, то есть статья есть, читать можно, а комментировать нельзя? Это кто такие правила придумал?

5 самых ужасных пыток в истории человечества5 самых ужасных пыток в истории человечества

Максим Рындин
5 часов назад
Питон, вполне отлично справляется с этой задачей. Лучше большинства людей, которые не поймут в принципе условия задачи по вполне объективным

Исследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулироватьИсследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулировать

Aleksei Savva
5 часов назад
Да, тормозной путь автомобиля зависит от его массы, но зависимость эта не является прямой и однозначной. Тормозной путь определяется несколькими

Исследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулироватьИсследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулировать

Aleksei Savva
5 часов назад
Питон, вполне нормальный ответ получил. ChatGPT 3,5

Исследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулироватьИсследователи поймали ИИ на лжи. Он соврал намеренно и начал манипулировать

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно