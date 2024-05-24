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Маск уточнил дату старта четвертого испытательного полета Starship

Инженеры компании SpaceX доделывают теплозащиту Starship S29 на стартовом комплексе / © John Cargile

Маск написал, что старт Starship произойдет примерно через 10 дней. То есть 1 или 2 июня 2024 года. На первую дату также указывает запланированный полет высотного самолета NASA WB-57, который используется для съемки полета Starship.

Прототип Starship S29, который должен отправиться в космоса с рамках четвертого испытательного полета, не вернулся в ангар после последних тестов, а находится на стартовом комплексе, где инженеры компании в срочном порядке доделывают теплозащиту. Все указывает на то, что SpaceX действительно готовится к запуску транспортной системы в первый день июня.