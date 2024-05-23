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Жители юга России заметили в небе неизвестный объект с огненным хвостом

Жители юга России заметили в небе неизвестный объект / © скриншот из видео очевидцев

Мнения очевидцев в социальных сетях о том, что наблюдали жители юга России, разделись. Комментаторы посчитали, что это могла быть комета, метеор либо космический мусор.

© видео из соцсетей

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов предположил, что неизвестный объект с огненным хвостом — сошедший с орбиты космический мусор или следствие ядерных учений, проходящих в Южном военном округе.

Астрономический проект AstroAlert, в свою очередь, сообщил, что в ночь на 23 мая над Ставропольским краем, скорее всего, пролетел спутник Starlink-2653 компании Илона Маска.

© видео из соцсетей

«Его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря. За 15 минут до сгорания (в 17:35 UT, или 20:35 по московскому времени) космический аппарат пролетал над западным побережьем Африки, около точки с координатами 0° долготы и 0° широты. Ранее прогнозируемое время его падения было 22 мая, в 21:52 ± 2 часа (по московскому времени). Упал он на один час раньше — это неудивительно с учетом максимума солнечной активности, так как атмосфера Земли в это время „раздувается“», — объяснили эксперты.

© AstroAlert