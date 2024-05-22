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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +856
Посты: 1567

ESA сообщило, когда состоится первый пуск ракеты Ariane 6

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о том, что первый пуск перспективной ракеты Ariane 6 состоится в первые две недели июля 2024 года. Специалисты ESA уточнили, что официальная дата запуска будет объявлена ​во время берлинского авиасалона ILA (ILA Berlin Air Show), который пройдет с 5 по 9 июня.

Сообщество
# Ariane-6
# космос
# ракеты
Инженеры перемещают один из ускорителей для стыковки с основной ступенью Ariane 6 / © ESA/ ArianeGroup / Arianespace / CNES
Инженеры перемещают один из ускорителей для стыковки с основной ступенью Ariane 6 / © ESA/ ArianeGroup / Arianespace / CNES

Запуск проведут на космодроме Куру во Французской Гвиане. Ariane 6 в ходе дебютного полета должна будет вывести на орбиту спутники OneWeb.

© European Space Agency, ESA

Высота Ariane 6 составит более 60 метров, а масса — почти 900 тонн с полной полезной нагрузкой. Новая ракета должна прийти на смену Ariane 5.

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