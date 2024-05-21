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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +570
Посты: 1468

Самый красивый электрический багги в мире стал доступен для заказа 

Первый электромобиль британского дизайнера Яна Каллума, который называют «самым красивым внедорожником в мире» стал доступен для покупки.

Сообщество
# транспорт
# электромобили
Callum Skye / © Callum
Callum Skye / © Callum

В ноябре прошлого года Ян Каллум, который разработал такие модели автомобилей, как Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish, представил компактный четырехместный электрический внедорожник Callum Skye.

Callum Skye / © Callum
Callum Skye / © Callum

Callum Skye получил два мотора и способен разгоняться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 42 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 275 километров. 

Интерьер Callum Skye / © Callum
Интерьер Callum Skye / © Callum

Сейчас Callum Skye проходит испытания в Европе. По данным Autocar, серийная версия Callum Skye будет стоить от от 101 700 до 140 000 долларов США (примерно от девяти до двенадцати с половиной миллионов рублей по текущему курсу). Компания планирует выпустить несколько вариантов электромобиля, но более подробная информация и технические характеристики будут раскрыты ближе к запуску производства.  

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Геология
# антарктида
# Антарктика
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Иван Колупаев
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Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Serge Safarian
15 часов назад
Kote, в ТаНаХе написано - א-а,ר-р, ר-р, т -ט. אררט. При этом , указано - "горы Арарат", hapeй Арарат,. הרי אררט А эндоним - вы верно указали - Масис.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Serge Safarian
16 часов назад
Hrayr, а вот обратный процесс - более интересен!))) Как известно, европейских евреев называют "ашкеназами". Исходя из того,что "Ашкеназ" в

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Serge Safarian
16 часов назад
Александр, ваше определение немного неточное : территорию, где исконно живут армяне в разное время захватывали персы, византийцы, вавилоняне,

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

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