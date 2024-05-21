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Самый красивый электрический багги в мире стал доступен для заказа

Первый электромобиль британского дизайнера Яна Каллума, который называют «самым красивым внедорожником в мире» стал доступен для покупки.

Callum Skye / © Callum

В ноябре прошлого года Ян Каллум, который разработал такие модели автомобилей, как Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish, представил компактный четырехместный электрический внедорожник Callum Skye.

Callum Skye / © Callum

Callum Skye получил два мотора и способен разгоняться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 42 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 275 километров.

Интерьер Callum Skye / © Callum

Сейчас Callum Skye проходит испытания в Европе. По данным Autocar, серийная версия Callum Skye будет стоить от от 101 700 до 140 000 долларов США (примерно от девяти до двенадцати с половиной миллионов рублей по текущему курсу). Компания планирует выпустить несколько вариантов электромобиля, но более подробная информация и технические характеристики будут раскрыты ближе к запуску производства.