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Видео: Rocket Factory Augsburg показала огневые испытания первой ступени ракеты One

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg опубликовала в социальной сети Х видеоролик с первыми огневыми тестами первой ступени ракеты One.

Сотрудники компании Rocket Factory Augsburg с двигателями Helix / © Rocket Factory Augsburg

Согласно сообщению компании, инженеры испытали работу четырех двигателей Helix в течение восьми секунд и отметили, что испытания прошли «безупречно».

© Rocket Factory Augsburg

Компания Rocket Factory Augsburg, основанная в 2018 году, планирует создание многоразовой ракеты One, которая сможет выводить спутники на низкую околоземную орбиту по самым низким на рынке ценам.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя One планируется на конец текущего года.