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Стало известно, когда построят самый мощный в мире атомный ледокол «Россия»

Первый заместитель российского премьер-министра Денис Мантуров рассказал, когда построят самый мощный ледокол в мире «Россия» проекта 105010.

Так будет выглядеть атомный ледокол «Россия» / © Росатомфлот

Первый в своем роде атомный ледокол с ядерной силовой установкой мощностью 120 мегаватт, строительством которого занимается научно-производственное предприятие «Звезда», будет готов ориентировочно к 2030 году, сообщил Мантуров.

Силовая установка такой мощности позволит новому ледоколу разбивать льды толщиной до четырех метров и прокладывать канал шириной 50 метров. Скорость хода по чистой воде составит 22 узла. Длина судна — 209 метров; ширина — 47,7 метра, максимальная ледопроходимость — четыре метра.

Макет атомного ледокола «Россия» / © НПП «Звезда»

Ранее спустить на воду атомоход проекта 10510 собирались в сентябре 2025 года, а ввести в эксплуатацию — в конце 2027-го. Однако на сегодня техническую готовность «России» оценивают не более чем в 15%.

В итоге хотят создать три таких атомных ледокола. Они предназначены для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути между европейской частью России и Дальним Востоком.