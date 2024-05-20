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«Хаббл» изучил трио молодых звезд в созвездии Телец

Космический телескоп «Хаббл» наблюдал тройную звездную систему HP Tau, расположенную примерно на расстояние 550 световых лет от Земли, в созвездии Телец. Она содержит переменную звезду HP Тельца, а также HP Tau G2 и HP Tau G3.

Тройная звездная система HP Tau / © NASA, ESA, G. Duchene (Universite de Grenoble I); Image Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Одну из звезд, HP Tau, классифицируют как звезду типа T Тельца. То есть это молодая переменная звезда, которая еще не начала термоядерный синтез, но движется по пути к превращению в водородную звезду, подобную Солнцу.

Астрономы предположили, что T Тельца существует менее 10 миллионов лет, в отличие от Солнца, возраст которого составляет примерно 4,6 миллиарда лет. Поэтому T Тельца окутана облаками пыли и газа, из которых она образовалась.