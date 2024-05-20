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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +570
Посты: 1467

«Хаббл» изучил трио молодых звезд в созвездии Телец

Космический телескоп «Хаббл» наблюдал тройную звездную систему HP Tau, расположенную примерно на расстояние 550 световых лет от Земли, в созвездии Телец. Она содержит переменную звезду HP Тельца, а также HP Tau G2 и HP Tau G3.

Сообщество
# звёзды
# космос
# Хаббл
Тройная звездная система HP Tau / © NASA, ESA, G. Duchene (Universite de Grenoble I); Image Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)
Тройная звездная система HP Tau / © NASA, ESA, G. Duchene (Universite de Grenoble I); Image Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Одну из звезд, HP Tau, классифицируют как звезду типа T Тельца. То есть это молодая переменная звезда, которая еще не начала термоядерный синтез, но движется по пути к превращению в водородную звезду, подобную Солнцу. 

Астрономы предположили, что T Тельца существует менее 10 миллионов лет, в отличие от Солнца, возраст которого составляет примерно 4,6 миллиарда лет. Поэтому T Тельца  окутана облаками пыли и газа, из которых она образовалась.

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Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Иван Колупаев
35 минут назад
Дмитрий, взгляды о том что технические подробности не нужны "извозчик и так довезет" имеют давнюю историю 😁

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Serge Safarian
50 минут назад
Kote, в ТаНаХе написано - א-а,ר-р, ר-р, т -ט. אררט. При этом , указано - "горы Арарат", hapeй Арарат,. הרי אררט А эндоним - вы верно указали - Масис.

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Serge Safarian
2 часа назад
Hrayr, а вот обратный процесс - более интересен!))) Как известно, европейских евреев называют "ашкеназами". Исходя из того,что "Ашкеназ" в

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Serge Safarian
2 часа назад
Александр, ваше определение немного неточное : в разное время территорию, где исконно живут армяне в разное время захватывали персы, византийцы,

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Егор Быковский
3 часа назад
Николай, перешлю сюда ответ Сергея Шварева, он его кинул мне почтой: Дискуссия - это всегда неплохо. Небольшое уточнение. Насколько я помню, я

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Donwer, весьма спорно Какой вопрос, такой ответ. Что хотел спросить автор вопроса не понятно, поэтому и ответ в вариантах. Если уж корабль смог

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Иван, но ведь Игорь, похоже, и имел ввиду что на заре авиации пультов, приборов, компьютеров и автопилотов не было и основные параметры приходилось

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Николай Ц.
3 часа назад
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Donwer Crid
8 часов назад
Реально воды налил, а ответ не дал. Очевидно речь в вопросе идёт про вторую космическую скорость.

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Енотовый DRaccoon
8 часов назад
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