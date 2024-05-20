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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +852
Посты: 1562

«Джеймс Уэбб» получил самые детализированные изображения туманности Ориона

Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» получила новые изображения ближайшей к Земле области звездообразования — туманности Ориона, которая расположена примерно в 1500 световых годах от нашей планеты в направлении созвездия Ориона.

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# космос
# туманности
Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team
Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team

Туманность Ориона, видимая невооруженным глазом на ночном небе, изучалась на протяжении всей истории человечества, но снимки телескопа «Джеймс Уэбб» показывают ее в беспрецедентных деталях. 

Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team
Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team

Каждый элемент огромного облако газа и пыли — бесценный кладезь знаний о самых первых этапах зарождения звезд, которые позволят астрономам лучше разобраться в этом сложном процессе. 

Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team
Туманность Ориона / © NASA / ESA / CSA, E. Dartois, E. Habart, PDRs4All ERS team
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# выдры
# инструменты
# камни
# морские выдры
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Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.

Космонавтика
# Blue Origin
# New Shepard
# космонавтика
# частная космонавтика
17 мая
Игорь Байдов

В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы

Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.

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# головной мозг
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Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Иван Колупаев
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Kote, да не было никаких "турций" в библейские времена.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Kote Chumburidze
10 часов назад
арарат - ррт - из библий, это урарту а не армения. по армянский называется - масис и их переселили урартийцы из западной ,,турций"

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Ashir Kassimov
10 часов назад
Очевидно что причина в еде, а точнее в добавках которые в них находятся, пестициды в том числе

Дети и подростки стали болеть раком кишечника в несколько раз чащеДети и подростки стали болеть раком кишечника в несколько раз чаще

Иван Колупаев
11 часов назад
Дмитрий, задаче банально не хватает условий что и хотел пояснить эксперт. На взлетит/не взлетит влияет не только сила тяжести. Поэтому если

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Максим Лобков
11 часов назад
Все как у всех. Одни запрещают, другие нарушают.

Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck 

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, я в курсе что лицензию частного пилота можно получить за полгода. Но даже там учат не только рулить. Как впрочем и водителей

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Александр Попов
11 часов назад
Иван, приборов в современном самолёте не на много больше, чем в современном автомобиле. Приборы есть основные и вспомогательные. Основные - это

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Николай Ц.
13 часов назад
Виктор, высоту рельефа измеряют от уровня моря. Иное абсурд, ибо вся экваториальная область будет горой высотой 21 км по сравнению с полюсами. Так

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Александр Панов
13 часов назад
Вероника, так говорят астрономы.

Альтернатива темной материи не выдержала проверку СатурномАльтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

Николай Ц.
13 часов назад
Заур, спасибо, напомнили.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Николай Ц.
13 часов назад
Hrayr, спасибо, я, уж не помню, честно говоря. В советское время прилетел в Звартноц ночью, на герб внимания не обращал.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Hrayr Poghosyan
13 часов назад
Николай, на гербе в Советской Армении бы АРАРАТ . Этот розговор про герб Армении был между Хрушовом или Сталином с призидентом Турции.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Виктор Ларионов
13 часов назад
Николай, если уж брать по настоящему абсолютные высоты (от цетра нашей планеты), «то вулкан Чимборасо окажется на несколько километров выше

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Levon Yeganyan
14 часов назад
Lion, это иди спроси ленина, который взял и подарил туркам наши земли

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Hrayr Poghosyan
14 часов назад
Алхас, назови хоть одно имя еврея или место в Израиле Арарат.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

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