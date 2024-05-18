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Технологии победы: почему фашисты так и не разгадали секрет «Катюши»

Когда боевое орудие было представлено на испытательном полигоне, то его никто серьезно не воспринял. Комиссия даже посмеялась над изобретением, не веря в его эффективность. И зря.

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Боевая установка «Катюша» — культовое оружие времен Великой Отечественной войны. Она появилась в 1941 году и при применении производила сильнейшее психологическое давление на противника.

На тот момент такое не встречали нигде, кроме СССР. «Катюша» не была похожа ни на одно оружие, известное до этого. Внешне машина выглядела, как скрепленные рельсы, по которым ездят снаряды.

Во время испытаний из «Катюши» выпустили 24 снаряда. Результат поразил всех: каждая испытательная цель в очерченном квадрате мишени оказалась уничтожена. Комиссия сразу же утвердила и поставила на вооружение новую машину. «Катюшу» поставили на массовое производство вместе со снарядами. На поле боя поврежденные машины никогда не оставляли. Секрет установки тщательно оберегали и старались не допустить возможности перехода орудия к врагу как трофея. Но немцы все-таки смогли захватить установку.

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Они были в недоумении, когда разобрали машину. Оказалось, что масса каждого снаряда превышала 40 килограмм. Для производства таких орудий необходима сложная и массивная производственная техника, которой у немцев не было.

Порох для оружия тоже был особенным. Его основу составляли нитроцеллюлоза и нитроглицерин. Производство велось поршневым способом при температуре в 900 градусов Цельсия.

Немцы знали, что подобное оборудование есть только в Англии. В СССР искомых немцами условий просто не существовало. Основой установки был пресс для макаронных изделий, дополненный согревающей шубой. Пресс выдавливал оболочку, делил на части и охлаждал ее.

Производство велось в непрерывном режиме. Десять минут перерыва приводили всю партию в негодность из-за того, что оболочка разрушалась из-за температурных воздействий. Для предотвращения разложения материала в состав добавляли центролит. Это вещество покупали в Румынии в довоенные времена. Позднее центролит заменили на аналогичный по свойствам состав. Им стал оксид магния.

Сложная схема изготовления с участием Англии и румынских составляющих так и не поддалась пониманию немецких специалистов, что помогло приблизить победу.