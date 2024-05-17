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Наука в массы: 5 любопытных фактов о сериале «Теория Большого взрыва»

Герои сериала про молодых ученых полюбились зрителям во всем мире. Многих ситком заставил впервые загуглить «эффект Доплера» и «кот Шредингера», но отсылки к науке в сериале не всегда очевидны. Фактами, которые мы подобрали для вас, настоящих фанатов «Теории Большого взрыва» вряд ли удивишь, а кому-то из любителей науки они могут быть интересны.

© The Big Bang Theory

1. Главные герои получили имена в честь режиссера и продюсера ситкома Шелдона Леонарда. А фамилиями они обязаны физикам, нобелевским лауреатам Леону Куперу (Leon Neil Cooper) и Роберту Хофштадтеру (Robert Hofstadter).

2. Актриса Маим Бялик, которая сыграла Эми Фарра Фаулер, защитила диссертацию, посвященную синдрому Прадера-Вилли. У нее действительно научная степень PhD (доктор наук) в области нейробиологии. В России она считалась бы кандидатом наук.

3. Ее героиня живет в квартире 314, а это первые знаки числа Пи.

© The Big Bang Theory

4. Главный герой, Шелдон Купер, отличается довольно странным поведением, у него заметили синестезию, мизофобию и еще целый пакет фобий. Многие зрители диагностировали у Шелдона синдромом Аспергера. Но создатели ситкома заявили, что подобных нарушений психического развития, как и аутизма, в сценарии не прописывали.

5. В 2012 году в Бразилии открыли новый вид пчел, который ученые назвали Euglossa bazinga. Bazinga! — фирменное восклицание Шелдона, когда он пытается кого-то разыграть. На русский его перевели как «Бугагашенька!» Выбор такого названия для насекомых ученые объяснили тем, что эти пчелы долго их «разыгрывали», притворяясь другим видом.