  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия К
Юлия К
11 минут назад
Рейтинг: 0
Посты: 3

Наука в массы: 5 любопытных фактов о сериале «Теория Большого взрыва»

Герои сериала про молодых ученых полюбились зрителям во всем мире. Многих ситком заставил впервые загуглить «эффект Доплера» и «кот Шредингера», но отсылки к науке в сериале не всегда очевидны. Фактами, которые мы подобрали для вас, настоящих фанатов «Теории Большого взрыва» вряд ли удивишь, а кому-то из любителей науки они могут быть интересны.

Сообщество
# наука
# сериал
# теория большого взрыва
# факты
© The Big Bang Theory
© The Big Bang Theory

1. Главные герои получили имена в честь режиссера и продюсера ситкома Шелдона Леонарда. А фамилиями они обязаны физикам, нобелевским лауреатам Леону Куперу (Leon Neil Cooper) и Роберту Хофштадтеру (Robert Hofstadter).

2. Актриса Маим Бялик, которая сыграла Эми Фарра Фаулер, защитила диссертацию, посвященную синдрому Прадера-Вилли. У нее действительно научная степень PhD (доктор наук) в области нейробиологии. В России она считалась бы кандидатом наук.

3. Ее героиня живет в квартире 314, а это первые знаки числа Пи.

© The Big Bang Theory
© The Big Bang Theory

4. Главный герой, Шелдон Купер, отличается довольно странным поведением, у него заметили синестезию, мизофобию и еще целый пакет фобий. Многие зрители диагностировали у Шелдона синдромом Аспергера. Но создатели ситкома заявили, что подобных нарушений психического развития, как и аутизма, в сценарии не прописывали.

5. В 2012 году в Бразилии открыли новый вид пчел, который ученые назвали Euglossa bazinga. Bazinga! — фирменное восклицание Шелдона, когда он пытается кого-то разыграть. На русский его перевели как «Бугагашенька!» Выбор такого названия для насекомых ученые объяснили тем, что эти пчелы долго их «разыгрывали», притворяясь другим видом.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Май
Бесплатно
Работа над ошибками палеонтолога
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Май
900
Не Фрейдом единым: подходы в психологии
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Монах и государь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
18 Май
400
От щекотки до монополии. Почему нам нравится играть?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Май
Бесплатно
Женщины в культуре Античности и Средневековья
МФЮА
Москва
Лекция
18 Май
700
Политические группы и кружки в России в 1886-1897 годах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Май
Бесплатно
Кто заменит Айболита?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Май
Бесплатно
Сиреневые сады будущего с точки зрения биолога и антрополога
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Май
800
Суперорганизмы. Как возникла многоклеточность и не суперорганизм ли человечество?
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:10
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
Вчера, 10:39
Даниил Сухинов

Биологи нашли источник моногамии и родительской заботы у млекопитающих

Что заставляет одних животных быть моногамными, иметь на протяжении жизни только одного партнера и ухаживать за потомством, в то время как другие близкородственные виды не стеснены подобными рамками и могут вести беспорядочную половую жизнь? Исследователи из США и Канады, вероятно, нашли ответ на этот вопрос — по крайней мере для двух видов хомячков.

Биология
# млекопитающие
# моногамия
# родительское поведение
# хомячки
Позавчера, 13:27
Игорь Байдов

Астрономы решили загадку «невозможной» звезды

Несколько лет назад ученые открыли белый карлик, вращающийся вокруг солнцеподобной звезды в системе KIC 8145411. После ряда спектроскопических исследований выяснилось, что этот объект очень «легкий». В свою очередь, компьютерное моделирование показало, что маломассивные белые карлики в такого рода системах существовать не могут. После нового анализа американские астрономы, наконец, объяснили этот феномен.

Астрономия
# KIC 8145411
# белый карлик
# звездная система
# солнцеподобные звезды
Позавчера, 11:10
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
13 мая
Александр Березин

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.

Антропология
# антропология
# бег
# происхождение человека
14 мая
Дарья Г.

На Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы, хотя у планеты нет магнитного поля

У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остаточных магнитных полей, похожи на условия в короне светила. Ученые предполагали, что это может приводить к объемным выбросам на Красной планете вроде корональных выбросов на Солнце. И вот впервые им удалось засечь следы такого события.

Астрономия
# Maven
# ионосфера
# магнитное пересоединение
# магнитное поле
# марс
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
Позавчера, 11:10
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В ПНИПУ рассказали, как охотится клещ и чем опасен, кроме энцефалита

    26 минут назад

  2. Астрономы нашли древнейшую пару сливающихся массивных черных дыр

    52 минуты назад

  3. Экспериментальное лечение избавило пациента от четвертой стадии рака мозга

    2 часа назад

  4. В МГППУ выяснили, что родители часто используют игровые приложения как средство контроля поведения детей

    2 часа назад
Выбор редакции

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

12 мая

Последние комментарии

Илья Дзен
9 минут назад
ФАБы тоже будет отбивать?)

В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центыВ Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы

Иван Колупаев
26 минут назад
Артем, деньги конечно многое решают, но в остальном аргумент довольно странный. Роскосмос изначально государственная структура получающая деньги

SpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полетаSpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полета

Александр Березин
28 минут назад
Артем, у SpaceX денег несопоставимо меньше, чем у НАСА.

SpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полетаSpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полета

Артем Каримов
38 минут назад
Николай, а может просто деньги решают всё как обычно? У Спейс иксов денег дахрена, а в НАСА оклад был государственный. Спейс иксам тоже хорошо, она

SpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полетаSpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полета

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
"«выстрел» из которого обойдется гораздо дешевле, чем из DragonFire, всего в 13 центов." То есть мощность излучения в районе 1 кВт. Я так понимаю, что бы

В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центыВ Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы

Игорь Коняшов
2 часа назад
Shelove517, Это примерно как с наземными ветряками: красиво, дорого, бесполезно...

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Виктор, с этим согласен, мне тоже интересно как они решать будут эти проблемы.

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Виктор Ларионов
2 часа назад
Дмитрий, это не я, это Вики=) Какой процент по массе и выходу энергии этого конечного продукта от исходного? Смею предположить, что не большой. /

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Shelove517
4 часа назад
Игорь, )))))) ну, гребцов кормить надо а вот современные паруса.... раз https://tech.sevastopol.su/2023/08/22/v-svoj-pervyj-rejs-otpravilsja-sovremennyj-parusnyj-suhogruz-pyxis-ocean/ и два

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Виктор, вы же сами писали: "Конечным продуктом полного пиролиза древесины является почти чистый углерод — древесный уголь" Опреснение воды сейчас

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
Mikhail, в статье этот вопрос обошли стороной. Но преобразование пеллет в газообразное топливо, вместо прямого сжигания, видимо подразумевает

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Лана Пренципал
6 часов назад
Пора признать правду, из космической гонки мы выбыли. Страна решает другие задачи. Китаю в космосе мы не нужны, совместные планы - чисто

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда начнется российско-китайская «экспансия» ЛуныГлава «Роскосмоса» сообщил, когда начнется российско-китайская «экспансия» Луны

Дониеров Аслиддинхон
6 часов назад
Теперь напишите статьи о всем том, что не согласились учёные, которые можно объяснить 2-3 предложениях,а не о конкретных вещах, браво 👎

Пользу веганской диеты для собак поставили под сомнениеПользу веганской диеты для собак поставили под сомнение

Николай Пантелеев
10 часов назад
Все что фотается в космосе и когда видим НЛО фотается на Nokia 3310🤷‍♂️🤦‍♂️

Австралийский спутник запечатлел МКС с расстояния 69 километров Австралийский спутник запечатлел МКС с расстояния 69 километров 

Игорь Коняшов
15 часов назад
Какой маразм...( А почему сразу не на гребную тягу?

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Дмитрий Простов
16 часов назад
зумеры редакторы! смог в москве был в 2010

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

Mikhail Khramov
19 часов назад
Откуда сокращение выбросов? Конечный продукты таких энергоносителей - вода и углекислый газ (Н2О и СО2). В угле и нефтепродуктах углерод

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Николай Ц.
19 часов назад
« — Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, — ответил Ходжа Насреддин. — Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда начнется российско-китайская «экспансия» ЛуныГлава «Роскосмоса» сообщил, когда начнется российско-китайская «экспансия» Луны

Николай Ц.
19 часов назад
"то корабль разрушится во время приводнения." То есть обнуление скорости вблизи поверхности воды не планируется? Предпосадочное торможение в

SpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полетаSpaceX собрала новый прототип Starship для четвертого испытательного полета

Виктор Ларионов
19 часов назад
Дмитрий, в том то и дело, что там не уголь. + где брать в море умягчённую воду на подпитку?

Японцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулахЯпонцы построят первый в мире грузовой корабль, работающий на древесных гранулах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно