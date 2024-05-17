Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

У зонда BepiColombo, летящего к Меркурию, возникли проблемы

Европейско-японский космический аппарат BepiColombo, направляющийся к самой близкой к Солнцу планете, столкнулся с техническими проблемами: двигатели зонда потеряли возможность работать на полную мощность.

Космический аппарат BepiColombo, взгляд художника / © ESA

Европейское космическое агентство сообщило, что проблемы возникли 26 апреля, когда BepiColombo должен был начать очередной маневр. Перелетный модуль не смог обеспечить достаточным количеством электроэнергии двигатели космического аппарата.

К 7 мая инженерам удалось восстановить тягу BepiColombo примерно до 90% от прежнего уровня. Однако этого может быть недостаточно.

Сейчас специалисты пытаются оценить, как снижение тяги повлияет на ход миссии. По предварительным оценкам, при сохранении нынешнего уровня мощности BepiColombo должен вовремя прибыть к Меркурию для четвертого гравитационного маневра, который запланирован на сентябрь 2024 года. Выход BepiColombo на постоянную орбиту вокруг Меркурия намечен на декабрь 2025-го.