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Только уничтожение человечества пандемией может остановить изменение климата, заявил ученый

Известный вулканолог и профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр (Bill McGuire) в своем посте, опубликованном в социальной сети Х, рассказал, как остановить процесс изменения климата на Земле.

Выбросы парниковых газов / © Getty Images

«Если быть предельно честным, единственный реальный способ сократить выбросы [парниковых газов] настолько быстро, насколько это необходимо, чтобы избежать катастрофического климатического разрушения, который я вижу, — это уничтожение людей пандемией с очень высоким уровнем смертности», — написал Макгуайр.

Удаленный пост Макгуайра / © Bill McGuire / Х

Когда под постом стали появляться нелицеприятные комментарии, обвиняющие профессора в «экофашизме», Макгуайр удалил запись, но по Сети успели разойтись многочисленные скриншоты с его высказыванием.