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Только уничтожение человечества пандемией может остановить изменение климата, заявил ученый
Известный вулканолог и профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр (Bill McGuire) в своем посте, опубликованном в социальной сети Х, рассказал, как остановить процесс изменения климата на Земле.
«Если быть предельно честным, единственный реальный способ сократить выбросы [парниковых газов] настолько быстро, насколько это необходимо, чтобы избежать катастрофического климатического разрушения, который я вижу, — это уничтожение людей пандемией с очень высоким уровнем смертности», — написал Макгуайр.
Когда под постом стали появляться нелицеприятные комментарии, обвиняющие профессора в «экофашизме», Макгуайр удалил запись, но по Сети успели разойтись многочисленные скриншоты с его высказыванием.
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Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.
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Нужна ли темная материя для объяснения движения космических тел? Видимо, все же нужна. Астрофизики попробовали «помирить» альтернативную гипотезу с наблюдениями в окрестностях Солнечной системы и даже внутри нее — с орбитой Сатурна. Для фанатов MOND результаты оказались неутешительными.
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