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У жителей Испании выявили массовые случаи крысиного гепатита

Исследователи из Кордовы сообщили, что обнаружили у десятков испанских пациентов вирус крысиного гепатита E Rocahepevirus ratti (RHEV).

Носитель крысиного гепатита (Rocahepevirus ratti) / © Reuters / Christian Hartmann

«Мы зафиксировали 40 случаев после анализа образцов чуть более 250 пациентов с острым гепатитом неясного генеза из 10 больниц. Следовательно, распространенность в этой группе составила 14 процентов. Это пациенты с ослабленным иммунитетом и иммунокомпетентные люди», — рассказал Риверо Хуарес из Института биомедицинских исследований Маймонидеса в Кордове.

Вирус так называемого крысиного гепатита E до сих пор вызывает множество вопросов. Известно, что примерно треть крыс, обитающих в испанских городах, выступают его носителями. Но четкого представления о том, как вирус передается человеку, нет.

Согласно одной из гипотез, люди могут заражаться после контакта с предметами, загрязненными экскрементами больных грызунов. Реальная заболеваемость пока не известна.

Впервые RHEV обнаружили в Германии в 2010 году, а спустя восемь лет в Гонконге зарегистрировали первый случай инфицирования человека.