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Китай способен построить самый большой коллайдер в мире, заявил президент ЦЕРН

Во время визита в КНР президент совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), израильский физик-теоретик Элиэзер Рабиновичи заявил, что китайские ученые способны построить самый большой коллайдер.

Большой адронный коллайдер / © AP

Речь идет о возможности создать круговой электрон-позитронный коллайдер (Circular Electron Positron Collider, CEPC) длиной в 100 километров: для сравнения, длина самого большого ускорителя частиц на земле — Большого адронного коллайдера в Европе — составляет 27 километров.

Стоимость строительства CEPC оценивают в 36 миллиардов юаней (более 465 миллиардов рублей), поэтому пока руководство Китая не одобрило проект.