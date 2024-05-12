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Количество роботов Amazon увеличилось более чем вдвое за три года

Компания Amazon значительно нарастила количество роботов, трудящихся в ее центрах выполнения заказов. При этом американский гигант технологий и электронной коммерции претендует на звание крупнейшего в мире производителя промышленных роботов.

Робот Digit на складе Amazon / © Amazon

В новом отчете издания Business Insider указано, что количество роботов Amazon выросло с 350 000 в 2021 году до 750 000 к середине 2023-го.

Amazon использует различные типы роботов. Например, Robin помогает сканировать и сортировать посылки на различных этапах процесса отправки, а Sparrow оптимизирует выполнение заказов. Для перемещения контейнеров задействуют роботов Proteus, Hercules и Digit.

Несмотря на значительную роботизацию Amazon, согласно годовому отчету компании за прошлый год, количество роботов все еще значительно ниже общего числа сотрудников, которое составляет 1 525 000 человек.

© TODAY