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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +564
Посты: 1200

Видео: суперкомпьютер NASA смоделировал, что происходит при падении в черную дыру

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с помощью суперкомпьютера Discover представили, что происходит при погружении в точку невозврата вокруг черной дыры.

Сообщество
# NASA
# космос
# черная дыра
Фрагмент из визуализации, погружения в точку невозврата вокруг черной дыры / © NASA Goddard
Фрагмент из визуализации, погружения в точку невозврата вокруг черной дыры / © NASA Goddard

Опубликованные NASA видео начинаются с того, что камера, расположенная на расстоянии почти 640 миллионов километров от сверхмассивной черной дыры, быстро приближается к космическому объекту, который заполняет поле зрения. 

© NASA Goddard

Сверхмассивная черная дыра, представленная в визуализациях, находится в центре нашей галактики Млечный Путь. Горизонт событий моделируемой черной дыры охватывает около 25 миллионов километров, или примерно 17% расстояния от Земли до Солнца. 

© NASA Goddard
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