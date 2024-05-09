Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Видео: суперкомпьютер NASA смоделировал, что происходит при падении в черную дыру
Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с помощью суперкомпьютера Discover представили, что происходит при погружении в точку невозврата вокруг черной дыры.
Опубликованные NASA видео начинаются с того, что камера, расположенная на расстоянии почти 640 миллионов километров от сверхмассивной черной дыры, быстро приближается к космическому объекту, который заполняет поле зрения.
Сверхмассивная черная дыра, представленная в визуализациях, находится в центре нашей галактики Млечный Путь. Горизонт событий моделируемой черной дыры охватывает около 25 миллионов километров, или примерно 17% расстояния от Земли до Солнца.
Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Международная группа ученых провела исследование, в котором участвовали более 92 тысяч человек, и показала, что всего семь граммов оливкового масла в день способны снизить риск смерти от деменции на 28 процентов.
Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Бункер с удобствами: Марсианские дома изо льда и кремния проходят госкомиссию
Биология суперспособностей: как нигерийские комары сделали ПЦР-тест на Covid-19 доступнее. «Разговор за жизнь» с биологом Олегом Гусевым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии