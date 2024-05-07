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Российское посольство ответило NASA, назвавшему Алана Шепарда первым человеком в космосе

Космический центр NASA имени Линдона Джонсона 5 мая опубликовал пост в социальной сети Х, посвященный 63-й годовщине суборбитального пилотируемого полета, который совершил американский астронавт Алан Шепард. В агентстве заявили, что это «первый в истории пилотируемый полет в космос», забыв о Юрии Гагарине.

Коллаж с изображением Алана Шепарда и ракеты-носителя «Редстоун-3» с капсулой «Меркурий-Редстоун-3», в которой летал в космос первый американский астронавт / © Wikipedia

Посольство России в ЮАР отреагировало на запись космического центра и опубликовало фотографию Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

После этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США удалило свою публикацию.

Скриншот удаленного поста Космического центра NASA имени Линдона Джонсона, в котором полет Алана Шепарда назвали первым в истории пилотируемым полетом человека в космос / © NASA / Х

Напомним, что Шепард во время своего 15-минутного полета управлял кораблем. Полет советского космонавта Юрия Гагарина был полностью автоматическим: не было необходимости переходить на ручное управление, поскольку автоматика работала исправно. Однако Гагарин мог включить ручное управление при необходимости.