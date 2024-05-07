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Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner к МКС отложен из-за неисправности ракеты

Старт космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing, назначенный на 6 мая, был отложен из-за проблемы с кислородным клапаном верхней ступени ракеты Atlas V, сообщило NASA.

Ракета Atlas V с кораблем CST-100 Starliner на стартовой площадке / © ULA

Пуск был отменен за два часа до старта. Экипаж Starliner — астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс благополучно покинули корабль.

Следующая попытка запуска будет предпринята не раньше пятницы, 10 мая.

CST-100 Starliner был создан Boeing по контракту с NASA для доставки астронавтов на МКС.

Беспилотный корабль уже дважды летал к Международной космической станции. Однако в декабре 2019 года из-за некорректной работы двигателей он не смог состыковаться с орбитальной станцией и досрочно вернулся на Землю. Затем, в мае 2022-го, миссию Starliner, хоть и не без некоторых проблем, признали успешной.