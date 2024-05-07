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Стартуют съемки нового фильма про Риддика
Вин Дизель будет участвовать в съемках четвертого научно-фантастического боевика о космическом преступнике Риддике, которые начнутся 27 августа. Об это пишет издание The Hollywood Handle со ссылкой на авторов проекта.
Сюжет нового фильма под названием «Риддик: Фурия» расскажет, как галактический преступник с модифицированными глазами возвращается на родную планету, где Риддик встречается со своими соотечественниками, которые пытаются выжить в условиях постоянных столкновений с загадочным чудовищем.
Режиссером и сценаристом картины, как и предыдущих фильмов, выступит Дэвид Туи.
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