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У лунной миссии NASA возникли проблемы с капсулой Orion
Управление генерального инспектора NASA во время подготовки к лунной миссии «Артемида II» выявило проблемы с теплозащитным экраном капсулы Orion, которые могут поставить под угрозу безопасность экипажа.
В отчете Управления генерального инспектора космического агентства США упоминаются серьезные проблемы с тепловым экраном и другими аппаратными компонентами, выявленные в результате беспилотной миссии «Артемида I» в декабре 2022 года.
Во время торможения в атмосфере Земли теплозащитный экран капсулы Orion откололся более чем в 100 местах. Это создает серьезный риск для экипажа, поскольку тепловой экран не сможет надежно защитить космический корабль от экстремальной жары.
Помимо этого, NASA зарегистрировало 24 аномалии в распределении электроэнергии в энергосистеме Orion во время «Артемиды I». Инженеры определили, что проблемы вызваны радиацией.
Согласно отчету, аномалии в распределении электроэнергии могут привести к потенциальной потере движущей силы и герметизации корабля, что, опять же, поставит под угрозу безопасность экипажа капсулы Orion.
Выявленные проблемы придется исправлять как можно быстрее, ведь до запуска лунной миссии «Артемида II», запланированной на конец 2025 года, осталось не так много времени.
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