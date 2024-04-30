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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 минуты назад
Рейтинг: +379
Посты: 683

«Джеймс Уэбб» получил самое детализированное изображение туманности Конская Голова

Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» получила новое изображение одного из самых известных объектов в небе — туманности Конская Голова. 

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# космос
# туманности
Фрагмент туманности Конская Голова / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS)
Фрагмент туманности Конская Голова / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS)

Барнард 33, или Конская Голова, — темная туманность в созвездии Ориона. Она расположена примерно в 1300 световых годах от Солнца. 

Коллаж из трех изображений туманности Конская Голова, полученных телескопами «Евклид» (слева), «Хаббл» (по центру) и «Джеймс Уэбб» (справа) / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS)
Коллаж из трех изображений туманности Конская Голова, полученных телескопами «Евклид» (слева), «Хаббл» (по центру) и «Джеймс Уэбб» (справа) / © ESA / Webb, NASA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS)

Туманность видна как темное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды (ζ Ориона).

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В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Фаррух Давлатов
11 часов назад
Павел, не надоело лизать в грёзах европепиндосам?

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Николай Ц.
11 часов назад
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Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

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11 часов назад
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13 часов назад
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Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Sam Wall
14 часов назад
Иван, а почему тебя интересует чей Крым? Объясни свою позицию.

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Sam Wall
14 часов назад
Иван, я пока оставлю твои взбрыки против СВО без комментариев. Если начнешь пересекать ещё больше линий, то посмотрим.

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Иван Колупаев
16 часов назад
Дмитрий, вот все три. И до кучи остальные. Простите редакцию они старались 😁 https://naked-science.ru/article/sci-fi

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Dmitriy Sirotenko
16 часов назад
Ну что же так тормозит....(

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Дмитрий Курочкин
17 часов назад
у вас по ссылке на первый эпизод находится третий эпизод, а первый я так и не смог найти на этом сайте!!

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Иван Колупаев
18 часов назад
Sam, ты уже записался на сво или только в интернетах ручками дрыгать да мемасики постить? Впрочем судя по невпупенной суровости ответов тебе надо

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

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