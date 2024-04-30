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Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6
Европейское космическое агентство 12 апреля провело успешные огневые испытания верхней ступени перспективной космической ракеты Ariane 6. Однако информацию о тесте обнародовали лишь спустя несколько недель.
Во время испытаний, которые могли проходить в условиях секретности, ведь в последних официальных пресс-релизах ESA о них ничего не сообщали, специалисты проверили работу верхней ступени в нештатных условиях.
Всего провели три включения вспомогательной двигательной установки ступени. Тесты длились 66 минут. Основную двигательную установку верхней ступени — Vinci — не включали.
Первый запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6, когда она должна будет вывести на орбиту спутники OneWeb, запланирован на лето 2024 года.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Дайджест Naked Science
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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