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Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Европейское космическое агентство 12 апреля провело успешные огневые испытания верхней ступени перспективной космической ракеты Ariane 6. Однако информацию о тесте обнародовали лишь спустя несколько недель.

Ракета Ariane 6 / © ESA

Во время испытаний, которые могли проходить в условиях секретности, ведь в последних официальных пресс-релизах ESA о них ничего не сообщали, специалисты проверили работу верхней ступени в нештатных условиях.

Всего провели три включения вспомогательной двигательной установки ступени. Тесты длились 66 минут. Основную двигательную установку верхней ступени — Vinci — не включали.

Первый запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6, когда она должна будет вывести на орбиту спутники OneWeb, запланирован на лето 2024 года.