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На Марсе сфотографировали «пауков»

Орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express сделал интересные снимки узоров в южной полярной области Красной планеты, которые по своей форме напоминают земных «пауков».

Ледяные «пауки» Марса / ESA / TGO / CaSSIS

По словам специалистов, темные объекты, которые напоминают по своей форме пауков, образуются при смене сезонов, когда весной лучи Солнца падают на отложения диоксида углерода, скопившиеся в течение зимних месяцев. Под воздействием тепла нижние отложения льда превращаются в газ, который постепенно накапливается и прорывается наружу сквозь основную толщу льда.

Газ, насыщенный темной пылью, вырывается через трещины во льду в виде гейзеров, а затем падает и оседает на поверхности. В результате образуются темные пятна диаметром от 45 метров до одного километра. Этот же процесс создает характерные паукообразные узоры, «выгравированные» подо льдом.