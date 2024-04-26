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На Марсе сфотографировали «пауков»
Орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express сделал интересные снимки узоров в южной полярной области Красной планеты, которые по своей форме напоминают земных «пауков».
По словам специалистов, темные объекты, которые напоминают по своей форме пауков, образуются при смене сезонов, когда весной лучи Солнца падают на отложения диоксида углерода, скопившиеся в течение зимних месяцев. Под воздействием тепла нижние отложения льда превращаются в газ, который постепенно накапливается и прорывается наружу сквозь основную толщу льда.
Газ, насыщенный темной пылью, вырывается через трещины во льду в виде гейзеров, а затем падает и оседает на поверхности. В результате образуются темные пятна диаметром от 45 метров до одного километра. Этот же процесс создает характерные паукообразные узоры, «выгравированные» подо льдом.
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