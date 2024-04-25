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Tesla рассказала подробности о производстве Cybertruck

Производство Cybertruck / © Tesla

Автопроизводитель сообщил, что с конвейерной линии завода за неделю выходит 1000 новых Cybertruck. Производство пикапа оказалось довольно сложным из-за его особенностей, таких как кузов из нержавеющей стали.

Tesla начала выпуск Cybertruck еще в ноябре 2023 года и с тех пор не публиковала никаких обновлений о производстве.

На прошлой неделе компании пришлось отозвать все выпущенные Cybertruck — на тот момент 3878 электромобилей. Причиной стала необходимость исправить дефекты педали газа, из-за чего машина может становиться плохо управляемой на высокой скорости.