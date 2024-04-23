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Первые жители поселятся в уникальном умном городе Toyota уже в конце 2024 года

Первые 2000 человек к концу этого года переедут в автоматизированный город Woven City, который автогигант Toyota совместно с телекоммуникационной компанией NTT строит всего в нескольких километрах от горы Фудзи на японском острове Хонсю.

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Впервые о проекте Woven City рассказали в 2021 году. В его рамках создадут ультрасовременный город площадью 700 тысяч квадратных метров, который позиционируют как «живую лабораторию» для испытания новых технологий, связанных с беспилотным транспортом, робототехникой, искусственным интеллектом и умными домами.

Поселение будет состоять из деревянных зданий, частично построенных роботами, а получать энергию планируют от солнечных и геотермальных электростанций.

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota

Рендер проекта Woven City / © Toyota