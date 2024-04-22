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ИИ Китая скоро будет потреблять больше воды, чем вся Южная Корея

Обучение и использование моделей искусственного интеллекта (ИИ) — чрезвычайно энергозатратная задача, которая создает огромное количество тепла. Чтобы защитить центры обработки данных от перегрева, инженеры используют воду для охлаждения оборудования.

Один из китайских центров обработки данных / © Xinhua

По данным некоммерческой организации China Water Risk, Китай вскоре будет потреблять около 343 миллиардов галлонов воды в центрах обработки данных, что эквивалентно бытовому использованию воды 26 миллионами человек.

К 2030 году это число может вырасти до колоссальных 792 миллиардов галлонов — достаточно, чтобы покрыть потребности всего населения Южной Кореи.

Бум искусственного интеллекта уже привел к тому, что астрономическое количество воды используется в США. В прошлом году исследователи обнаружили, что только при обучении GPT-3 партнер OpenAI технологическая компания Microsoft израсходовала 185 000 галлонов воды. Этого количества воды достаточно, чтобы охладить ядерный реактор. Google также признала в своем экологическом отчете за 2023 год, что в 2022 году компания израсходовала 5,6 миллиарда галлонов воды.

Чат-боты с искусственным интеллектом гораздо более энергозатратны, чем традиционные методы поиска информации в интернете, поскольку они полагаются на специализированные чипы, которые потребляют огромное количество электроэнергии.

Согласно отчету China Water Risk, если 100 миллионов пользователей будут общаться с чат-ботом ChatGPT, то для охлаждения оборудования понадобиться 20 олимпийских бассейнов. Если сделать то же самое с помощью простого поиска в Google, то уйдет всего один бассейн.

Масштабное использование может иметь разрушительные последствия для тех частей мира, где водные ресурсы и так крайне скудны.