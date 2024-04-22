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Китай опубликовал первый в мире набор геологических карт Луны

Институт геохимии Академии наук Китая представил набор геологических карт естественного спутника Земли в масштабе 1:2 500 000, который стал первым в мире набором геологических карт Луны высокой четкости. Карты составлены на китайском и английском языках.

Геологическая карта Луны / © Chinese Academy of Sciences / Handout via Xinhua

Новый набор карт представляет данные, которые были получены за последние десятилетия зондирования Луны и научных исследований, так как предыдущие геологические карты Луны, созданные в период после осуществления космической программы «Аполлон», не корректировались в течение примерно полувека.

Литологическая карта Луны / © Chinese Academy of Sciences / Handout via Xinhua

Геологическая карта Луны имеет большое значение для изучения эволюции Селены, выбора места для будущих научно-исследовательских станций, а также использования лунных ресурсов.

Тектоническая карта Луны / © Chinese Academy of Sciences / Handout via Xinhua