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Rocket Lab готовится к повторному запуску первой ступени своей ракеты

Rocket Lab несколько лет работает над тем, чтобы сделать первые ступени ракеты Electron многоразовыми. За это время частная американская компания внесла ряд изменений и усовершенствований в конструкцию ускорителя.

Сотрудники Rocket Lab извлекают из воды первую ступень ракеты Electron / © Rocket Lab

После того как 31 января 2024 года одна из ракет компании вывела на околоземную орбиту четыре коммерческих спутника, ее первая ступень мягко приводнилась в океане. Специалисты Rocket Lab выловили ускоритель и доставили обратно на берег для испытаний и проверки.

Сотрудники Rocket Lab извлекают из воды первую ступень ракеты Electron / © Rocket Lab

По данным Rocket Lab, на сегодня ускоритель уже прошел больше испытаний, чем любая другая восстановленная первая ступень Electron, включая тесты на герметичность, проверку на утечку гелия и структурные испытания углеродного волокна. Поэтому скоро инженеры разрешат повторный полет Electron.

Сотрудники Rocket Lab извлекают из воды первую ступень ракеты Electron / © Rocket Lab

Если усилия инженеров Rocket Lab увенчаются успехом, Electron может стать новой ракетой-носителем, оснащенной многоразовой первой ступенью.