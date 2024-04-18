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Титан ждет: NASA утвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США дало зеленый свет миссии винтокрылого аппарата Dragonfly, который отправится на луну Сатурна, Титан.
Утверждение межпланетной миссии было получено после многих лет задержки из-за пандемии COVID-19 и ряда перерасходов уже выделенных средств.
Запуск Dragonfly («Стрекоза») должен состоятся в июле 2028 года, однако до этого инженеры должны будут пройти путь от завершения окончательного проектирования до постройки и тестирования аппарата и его научных инструментов. Винтокрылый аппарат Dragonfly получит восемь роторов и будет напоминать большой квадрокоптер.
Основная задача Dragonfly, который прибудет на Титан в 2034 году, будет заключаться в поиске сложных органических молекул и оценке общей пригодности этого небесного тела для жизни. Дрон сможет собирать образцы с поверхности спутника Сатурна и проводить их химический анализ. Кроме того Dragonfly будет изучать рельеф Титана, его атмосферу и углеводородные резервуары. В качестве места посадки выбран регион Шангри-Ла, расположенный в районе экватора Титана. Он представляет обширную равнину, покрытую достаточно высокими дюнами. Считается, что они состоят из крупинок сложных углеводородов, осевших из атмосферы спутника.
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