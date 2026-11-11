2

Новая климатическая модель Титана поможет «Стрекозе» летать в местной атмосфере

❋ 4.9

Всего через 10 лет крупный земной аппарат будет летать в плотной азотной атмосфере сатурнианской луны. Но чтобы это не закончилось для него плачевно, надо представлять, какой силы там дуют ветры и когда идут метановые дожди. Новая модель планетологов впервые позволила во многом решить этот непростой вопрос.

Астрономия
# Dragonfly
# атмосфера
# ветры
# климат
# метановые озера
# Титан
Летательный аппарат NASA «Стрекоза» в плотной атмосфере Титана в представлении художника
Летательный аппарат NASA «Стрекоза» в плотной атмосфере Титана в представлении художника / © NASA/Johns Hopkins APL.

Плотная атмосфера крупнейшего спутника Сатурна состоит в основном из азота. Температура у поверхности этой луны — примерно минус 180 градусов Цельсия. При таком холоде вода существует в виде твердого льда, а вот метан может испаряться, образовывать облака и выпадать дождем. Поскольку на поверхности Титана есть реки, озера и моря из жидких углеводородов, его климат отчасти напоминает земной.  

Ветры на разных высотах атмосферы дуют с огромной разницей скоростей, причем в том же направлении, что и ее вращение. При этом у поверхности Титана атмосфера почти неподвижна. Почему возникает такая разница? И как на движение атмосферы влияют рельеф, смена сезонов и метановые дожди? 

Чтобы ответить на эти вопросы, планетологи разработали климатическую модель TitanMPAS. В отличие от ряда предыдущих моделей, она одновременно учитывает циркуляцию атмосферы в нижних и верхних слоях атмосферы, особенности поверхности, распределение метановых озер и образование осадков. 

Исследователи также учли, что гравитация ослабевает с высотой. Это особенно важно для сравнительно небольшого Титана с его протяженной атмосферой (более плотной и высотной, чем у Земли): в верхней стратосфере сила тяжести более чем на четверть слабее, чем у поверхности, где она всемеро меньше земной.

Модель проверили с помощью компьютерного моделирования, охватив более 100 титанианских лет. Один год там длится около 29,5 земного года. За это время удалось воспроизвести мощные ветры в стратосфере. Их скорость превышала 612 километров в час, причем вблизи поверхности атмосфера двигалась сильно медленнее. 

Затем результаты сравнили с данными аппарата «Кассини» и зонда «Гюйгенс». Последний выполнил посадку на спутник в 2005 году. Выяснилось, что модель довольно точно воспроизводит температуру, скорость ветра и содержание метана в нижних слоях атмосферы. 

Сезонные метановые дожди, по расчетам, чаще выпадают в том полушарии, где наступает лето. Вблизи равноденствий они могут идти даже в районе экватора. А вот некоторые облака, которые ранее наблюдали астрономы, модель пока объяснить не смогла. 

Более того, даже при слабом освещении температура, атмосферное давление, скорость ветра и содержание метана у поверхности спутника менялись в течение суток. Например, в районе кратера Селк ветер большую часть времени не превышал метра в секунду. 

Правда, объяснить все особенности атмосферы Титана новая модель пока не смогла. В частности, она не воспроизводит резкое снижение скорости ветра на высоте около 75 километров, зафиксированное зондом «Гюйгенс».

В дальнейшем авторы научной работы, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, изучат местные погодные условия в районе кратера Селк. Именно его окрестности предстоит исследовать миссии NASA «Стрекоза» (Dragonfly), которая займется изучением поверхности и атмосферы луны Сатурна. 

Поскольку это летательный аппарат, причем располагающий скудной энергетической базой (РИТЭГ), для него важно хорошо представлять себе температуры и типичные ветры, которые могут встречаться в его зоне работы. До разработки хороших моделей климата Титана полеты в его атмосфере для земных аппаратов могут быть проблематичны.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
520 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# Dragonfly
# атмосфера
# ветры
# климат
# метановые озера
# Титан
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Ноя
1200
Гнездо под снегом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Этот странный биотех
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
ИИ в медицине
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Как мы будем исследовать космос?
Политехнический музей
Москва
Лекция
11 Ноя
800
Что мы (не) можем знать? Археология перед лицом естественных наук
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Светская монодия — трубадуры, труверы, миннезингеры
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
12 Ноя
Бесплатно
Международная научная конференция «Философская антропология и психоанализ: археология субъекта»
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
12 Ноя
1100
Как муравьи воспринимают мир и общаются
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Новая климатическая модель Титана поможет «Стрекозе» летать в местной атмосфере

    11 ноября, 08:45

  2. В Перу нашли захоронение культуры наска с останками младенца-«циклопа»

    11 ноября, 07:28

  3. В России создали отечественный аналог генератора, который превращает энергию океанских волн в электричество

    10 ноября, 15:18

  4. Археологи выяснили название вновь открытого города майя

    10 ноября, 15:15
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Пью Полуслепой
38 секунд назад
Александр, Все просто - в списке кораблей ТОФ указаны десантные корабли поставленные по лендлизу. А также сторожевые корабли и тральщики и

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Александр, какая изначальная тактика предусматривалась для сво. С учетом того что в направлении У военные были направлены с 4 сторон на легкой

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, так небольшое уточнение вы сейчас вот об этих "банальных самоходных баржах"? https://naval-encyclopedia.com/ww2/us/landing-ships-tanks.php

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Игорь Коняшов
8 часов назад
Пью, Откуда ты берешь этот буллшит?) Год Доля расходов на продукты (Росстат) 2019 37,4% 2020 ~38% Пандемия: рост доли из-за снижения расходов на услуги 2021

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Иван Колупаев
8 часов назад
Пью, ну положим Трумэн прямо запретил Сталину высадку на Хоккайдо а Сталин не стал настаивать, потому что дураком все же не был и понимал чем такая

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

ArtemITuser .
9 часов назад
Не интересно. Думал, наши с ними полетят. Нафига про Пакистан рассказывать - откровенно говоря, не вижу смысла.

Китайская орбитальная станция впервые примет иностранного космонавта

Иван Колупаев
9 часов назад
Дмитрий, а я тут причем? Здесь есть специалист по всему вот у него и спрашивайте 😏 А то опять скажет что я не прочел его гениальных статей и поэтому

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, похоже вам критически важно оставить за собой последнее слово 😏 Да бог с вами я конечно не могу и стану вам ничего запрещать. Могу лишь

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
10 часов назад
Игорь, в 90-е тоже хватало людей у которых денег было как у дурака фантиков. И они вполне справедливо (со своей колокольни) по тем годам тоскуют. По

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Иван Колупаев
10 часов назад
Пью, конечно до и есть нюанс 😏 СберИндекс разбит по отраслям там картина честнее. ------------------------- Важный контекст для правильного понимания данных

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Александр Березин
10 часов назад
Иван, "Если не хотите или не можете ответить коротко и по делу лучше не отвечайте." Я давным-давно ответил про это (коротко, кстати, на такой вопрос

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
11 часов назад
Игорь, Корзины россиян в супермаркетах не похудели - даже путинские СМИ пишут что россияне перешли в режим экономии,клоун.

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Пью Полуслепой
11 часов назад
Игорь, Это до налогов или после?

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Пью Полуслепой
11 часов назад
Игорь, 40% россиян тратят на еду большую часть доходов.Производство автомобилей в России радикально сократилось, как собственно и продажи .

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Иван, какая изначальная тактика предусматривалась для сво. С учетом того что в направлении У были направлены с 4 сторон на легкой бронетехнике?

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
12 часов назад
Sergey, авторы в это не вдаются. но судя по сходным результатам на других направлениях (что кофе без кофеина работает на долгосрочные эффекты по

Кофе вывел женщин из группы риска по слабоумию

Юлия Ставинска
12 часов назад
Какой гений сделал иконографику, используя две пары почти одинаковых цветов?!

Рейтинг: где инфлюенсеры наиболее популярны в мире

Сяоми Редми
12 часов назад
Autotrade222, именно

Карта: где зародились древнейшие цивилизации

Сяоми Редми
12 часов назад
Иван, я о картах, а не о строительстве сейчас.

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Сяоми Редми
12 часов назад
Elusive, она хотя бы на родном языке написана

Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Самые обсуждаемые