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Синоптики на этой неделе предсказали в Москве «барическую пилу»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в период с 15 по 20 апреля в Москве ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления от 732 до 755 миллиметров ртутного столба – «барическая «пила».

Барограф / © YAYImages

Барической пилой называют резкие изменения атмосферного давления за короткий промежуток времени. Название это погодное явление получило за сходство колебаний на графике атмосферного давления с зубьями пилы.

Резкие колебания атмосферного давления могут оказать сильное негативное воздействие на метеозависимых людей. Перепады атмосферного давления могут вызывать головные боли, тошноту, общее физическое недомогание и т.д.